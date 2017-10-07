«Обратись и ты к Богу твоему; наблюдай милость и суд и уповай на Бога твоего всегда» (Ос. 12:6)

Человек очень чувствителен к несправедливости. Случаев, из-за которых нам приходится возмущаться, и порой вполне обоснованно, немало… И действительно, в нашем мире много несправедливости. Но если честно посмотреть на себя, мы и сами не раз поступали несправедливо по отношению к другим, осуждая их или ища оправдания для себя... В книге Екклесиаст сказано: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» (Ек. 7:20). Человеческое понятие справедливости не всегда верное. «В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым», — об этом повествует нам Священное Писание (Суд. 21:25). И в наше время мы нередко являемся сторонниками кажущейся справедливости. Вспоминается фильм «Берегись автомобиля». Главный герой, угоняя автомобили у не очень честных людей, продавал их и отдавал деньги в детские дома. Вроде бы благое дело на первый взгляд. Но прав ли он был даже по мирским законам? И в итоге «справедливые» поступки вполне заслуженно привели героя на скамью подсудимых.

В жизни бывает не так просто определить, кто прав. Часто задают вопрос: «Куда смотрит Бог? Так много беззакония вокруг». Один служитель Божий сказал: «Я каждый день вижу, как Бог милостив ко мне, и я славлю Бога за то, что Он несправедлив ко мне, потому что если бы Бог был справедлив, то меня бы уже не было. Кто ратует за Божью справедливость, тот пусть подумает, сколько секунд он проживет, если Бог будет абсолютно справедливо относиться к каждому нашему поступку. Мы больше заслуживаем суда, чем оправдания». И об этом говорит Библия: «Ибо возмездие за грех — смерть…» (Рим. 6:23); «…все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). Если не согрешили сегодня в поступках, так в мыслях может быть полно нечистоты — обид, зависти…

Бог говорит: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем» (Иак. 2:10). Апостол Иаков в своем послании по вдохновению Духа Святого пишет следующее: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иак. 4:17). Вот такие высокие стандарты у Бога. И что же делать, если исполнить все заповеди практически невозможно? Неужели нет никакого выхода? Апостол Иоанн пишет: «…мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин. 2:1-2).

Есть ли возможность избежать справедливого суда Божьего? Да. Милостью Бога, которая проявилась в Голгофской жертве Иисуса Христа. Бог, будучи абсолютно справедливым, пожертвовал Своим Сыном, чтобы заплатить за грехи всех без исключения людей. При этом с человеческой точки зрения то, что произошло со Христом на кресте, самая большая несправедливость, но с точки зрения Бога это было проявлением великой милости по отношению к нам. Только Господь Иисус Христос есть умилостивление за грехи наши. Он, единственный безгрешный, был распят за наши грехи на кресте Голгофском. И это было несправедливо. Он ни в чем не виноват. Но Бог добровольно пошел на страдания и смерть ради нашего спасения. Рядом с Иисусом были распяты два разбойника, и вот что сказал один из них, сделавший правильный выбор: «…мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:41-43). И это пример для всех нас. Обратиться к справедливому и любящему Богу в покаянии, искренне прося Его о прощении и милости, — это единственный способ быть помилованным и обрести спасение.

Заведеев Эдуард