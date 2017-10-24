Смотрите новую серию видео передач "О Боге, о вере, о церкви" со Смирновым Алексеем Васильевичем. Алексей Васильевич Смирнов – Председатель Российского Союза ЕХБ, пастор церкви "Спасение" г. Дедовск.
Опубликовано 24.10.2017 15:04
Смотрите новую серию видео передач "О Боге, о вере, о церкви" со Смирновым Алексеем Васильевичем. Алексей Васильевич Смирнов – Председатель Российского Союза ЕХБ, пастор церкви "Спасение" г. Дедовск.
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