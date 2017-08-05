«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7)

Жатва — это важнейший этап жизненного цикла, заложенный Самим Богом.

Даже для современного городского жителя, не вовлеченного в специфику сельскохозяйственной жизни, жатва — понятие знакомое и близкое. Впрочем, приобретая овощи и фрукты в супермаркете, мы редко задумываемся о тяжелом труде земледельца. Ведь прежде чем собрать урожай, необходимо подготовить почву, посеять, удобрить, взрастить…

Главное условие доброй жатвы — это Божье благословение. Богатый урожай является свидетельством милости Всевышнего.

Но у понятия жатва есть и глубокий духовный смысл. В Послании к Галатам апостол Павел напоминает читателям об основном жизненном принципе, который действует как в земной, так и в духовной сфере: «...Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7).

В свое время Адам посеял грех, который дал богатые всходы, опутав собой все человечество. Итог получился весьма печальным: «Ибо возмездие за грех ­— смерть...» — пишет апостол Павел. И если бы все ограничивалось человеческой стороной, то духовная жатва стала бы трагедией вселенского масштаба. Но в этом же стихе апостол продолжает: «...а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Итак, вмешательство Божье изменило все — любовь и милость Господа победили грех и смерть. Своей жертвой Христос заменил заслуженное человеком проклятье даром вечной жизни.

Священное Писание говорит нам о последней Великой Жатве, которая подведет итог всему земному существованию рода человеческого. И тогда «...соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую» (Мф. 25:32-33).

Обратиться к Богу, принять жертву Христа и стать овцой Его стада — вот результат человеческой жизни, который приведет к вечной жизни с Богом. Тогда последняя жатва будет для человека не страшным судом, но радостной встречей с Небесным Отцом.

В заключение важно напомнить, что спасение, дарованное Христом — это стимул к созидательному духовному труду на земле. Священное Писание многократно говорит о духовных плодах. «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23), — пишет апостол Павел. В жизни христианина регулярно происходит духовная жатва, и чем более он плодоносен, тем больше людей через него могут обратиться к Богу, освободиться от греха и получить дар вечной жизни.

Денис Гостев