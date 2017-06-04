«…остался я один…» (3 Цар. 19:14)

Все однажды познают одиночество. Одиночество похоже на тюремный изолятор, только это не внешняя изоляция, а отрезанность души от взаимосвязи с себе подобными. В романе американского писателя Р. Мэтисона «Я легенда», по которому снят одноименный фильм, красочно описаны переживания человека во время подобной изоляции. Главный герой после эпидемии остался единственным выжившим в городе. Все, о чем человек мог бы только мечтать, доступно: заходи в любой магазин, бери что хочешь — любую машину, одежду, золото… и ничего не нужно. Потому что ты один! Парадокс: люди так гонятся за вещами в ущерб взаимоотношениям, не задумываясь, а зачем все это вообще нужно, если никого не будет рядом…

Одинокий человек склонен находить себе оправдания. Дескать, в одиночестве есть некий романтический, жертвенно-мученический ореол. Бытует мнение, что гении все одиноки. Отчасти с этим можно согласиться: у гениев нередко скверный характер и они не желают в себе что-то менять. «Пусть посредственность терпит меня таким и радуется, что я вообще есть», — такова зачастую «гениальная» философия. Но сколько оправданий себе ни находи, одиночество смертоносно.

Можно оградить себя от общества, выстроить глухую стену, оберегающую тебя от внешнего посягательства, только эта стена станет изолятором. Возможно, ты не родился с удивительным даром общительности. Возможно, изолятор одиночества тебе уже привычен, и даже мысль о том, чтобы кого-то близко к себе подпустить, причиняет страх и боль, ведь результат всех прошлых попыток — это раны обид, отверженности, непонятости… Что же делать? Есть один реальный действенный выход — познакомиться со Христом!

Познакомиться… Как можно познакомиться с Тем, Кто жил две тысячи лет назад? А очень просто! Иисус Христос не обычный Учитель нравственности — Он Бог, прошедший страшную смерть на кресте. Но главное, что Он умер и воскрес, доказав Свою Божественность. Он умер, чтобы мы жили. И Он Живой и хочет стать твоим Другом и избавить тебя от одиночества. Великий, мудрый, святой Творец всей нашей Вселенной может стать участником твоей жизни. Если ты позволишь Ему. Познакомишься с Ним.

Федор Достоевский писал Наталье Фонвизиной из ссылки в 1854 году: «Я — дитя века, дитя неверия и сомнения… Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с такой истиной».

Христос есть путь и истина и жизнь. И пусть каждое одинокое сердце наполнится любовью настоящего любящего Бога — Иисуса Христа! Ведь только отношениями с Богом можно заполнить ту зияющую пустоту внутри человека, которая называется одиночество. Единственный способ избавиться от одиночества — это доверить свою жизнь Богу!

Ирина Бруггер