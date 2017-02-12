«Не сотвори себе кумира…» (Исх. 20:4)

Сквозь толщу веков, словно громовое эхо, доносятся до нас заповеди, данные Самим Богом на горе Синай, заповеди, которые Моисей затем передал израильскому народу, вышедшему из египетского рабства. Но хотя народ и слышит слова Самого Бога, проходит совсем короткое время, и люди вероломно преступают это повеление, сделав себе золотого тельца (Исх. 32:1-4). Что же произошло? Почему народ так поспешно забыл все великие чудеса, которые явил Бог? Это произошло потому, что человек в результате грехопадения на протяжении всей своей истории творил, избирал, творит и продолжает избирать себе других богов в качестве объектов поклонения. Первородный грех настолько ослепил человека, что отнял у него духовное зрение и способность увидеть, распознать и избрать истинного Бога, Которому он должен поклоняться и служить.

Слова Бога не утратили своего значения и актуальности, они не отменены и до сих пор остаются в силе. В современном обществе мы также видим нежелание, неспособность и противление поклонению живому и истинному Богу. Да, меняются эпохи, цивилизации, приходят и уходят действующие лица, а проблема остается все та же — привязанность и прямо-таки притяжение человеческого сердца ко греху, к ложным богам и объектам своего поклонения. Вот она, прекрасная Сеннаарская одежда и слиток золота, которые так полюбились Ахану (И.Нав. 7:21); вот они, многочисленные ложные жертвенники, которым поклонялись афиняне (Деян. 17:22); или вот они, эти идолы и кумиры нашего времени: материальные ценности, «Оскары» Голливуда, произведения искусства, ложные учения и философии, да и сам человек, провозглашающий себя богом...

Почему же Бог так строго предупреждает и запрещает: «Не сотвори себе кумира»? Потому что вся слава должна принадлежать лишь Ему — Богу, Творцу человека! Потому что, избирая себе кумиров, человек в действительности объявляет бунт против Бога, этим самым провозглашая, что он сам себе бог и сам волен распоряжаться своей жизнью так, как ему заблагорассудится. В этом-то и состоит суть падшей греховной натуры человека… И это же в точности сделал сам дьявол, когда взбунтовался против Бога, захотев быть равным Ему. Он шепнул Еве на ухо: «…вы будете, как боги...» (Быт. 3:5), он также дерзнул искушать Иисуса Христа в пустыне, сказав Ему: «Тебе дам власть…» (Лк. 4:6). В этом и есть цель дьявола — обмануть и заставить человека поклониться себе вместо живого и истинного Бога, Которому человек должен служить и поклоняться.

А как обстоит дело с нами? Кому или чему преклоняемся мы? Не сотворили ли мы себе кумира? Кто и что является нашим богом? Возможно, это наше самомнение или гордость, амбиции или таланты, мое «я» или даже я сам? Кто является господином моей жизни, единственным, тем, кому я служу и поклоняюсь, с кем сверяю свои приоритеты? Что движет мной и к чему направлено мое сердце? Пусть каждый из нас честно и прямо ответит себе на этот жизненно важный вопрос.

Сергей Матвеюк