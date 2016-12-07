«Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, — так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55:10-11)

В Библии мы не раз встречаем слова: «Так говорит Господь». Эта фраза, как обоюдоострый меч, рассекает человеческое мнение, после которой и возразить-то нечего.

Сила Божьего Слова заключена в личности Говорящего, а доносится оно до адресата по-разному: через Господних пророков, ангелов и т.д. Для нас, современного поколения, важно принять строки Писания: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего...» (Евр. 1:1-2).

Чем для тебя является Слово Божье, произнесенное Иисусом Христом? Ты думаешь, что оно предназначено только святым Его последователям, а ты свободен от Слова? Или считаешь, что вправе отклонить или принять Божье Слово, как другую литературу? Но независимо от нашего мнения Слово Всевышнего обязательно исполнится и отразится в нашей жизни.

В сегодняшнем номере журнала поднимается очень важная тема — тема обращенного к человеку Слова Божьего. Как бы кто ни считал себя свободным от Него, поверьте, Божье Слово актуально для всех без исключения. Наше отношение не отменяет Его исполнения. Когда-то один царь посчитал возможным сжечь послание Господа, думая, что тем самым его устраняет (см. Иер. 36). Как же он ошибся — он уничтожил путь своего спасения!

Я желаю всем читателям задуматься над вопросом: что мне лично говорит Господь в Своем Слове? Слово Всевышнего обращено к тебе, и к нему стоит прислушаться. Он посчитал важным произнести его для тебя.

Александр Захаров