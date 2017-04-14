«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4:15)

Иисус Христос родился на земле как человек. Он был непорочно зачат земной женщиной, которая перенесла все муки рождения ребенка, воспитывался человеческим отцом — простым плотником Иосифом, зарабатывавшим на хлеб своими руками. Он родился в самой обычной, далеко не богатой семье. Даже, наверное, говоря сегодняшним языком, в «малообеспеченной семье». Почему-то Он не родился в семье ученых, например волхвов, или вообще, что, казалось, было бы логичнее всего, сыном земного царя. Нет, родители воспитывали Его как обыкновенного мальчика, заботились, переживали о Нем, когда Его не было рядом, кормили и одевали, как любые любящие родители. Когда Иисус подрос, Иосиф научил Его тому, что умел сам, — плотницкому ремеслу, чтобы Он мог так же зарабатывать Себе на жизнь Своими руками.

Иосиф и Мария знали, что растят особенное Дитя, но, конечно, не предполагали в полноте, какую миссию должен выполнить Иисус, Богочеловек, Сын Бога Живого. Такова была воля Божья, чтобы Иисус прожил обычную жизнь человека, испытал на Себе все, что испытывали люди. Как и все еврейские мальчики, скорее всего, Он посещал школу при синагоге, овладевая чтением и письмом под руководством обычных земных учителей. Его разум был проницательным и внимательным, так как Он был свободен от греха. Несомненно, Его умственное развитие было высоким, так что в двенадцатилетнем возрасте Его вопросы и ответы удивили учителей в иерусалимском храме. Родители, конечно, тоже были удивлены, когда нашли Иисуса среди ученых мужей. Наверное, естественнее им было бы найти Его играющим среди друзей или покупающим сладости или, в крайнем случае, в мастерской плотника, изучающим будущую профессию.

«…Он должен был во всем уподобиться братиям…» (Евр. 2:17), и Он был «…подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4:15). Иисус рос, возрастал в познании и развивался как подлинный человек. И позже, когда Он вырос, возмужал, Он испытал все человеческие чувства: голод, жажду, боль расставаний, огорчения, любовь, скорби… Но Христос, будучи человеком, был водим Духом Божьим, Который находился в Нем, и вся Его земная сущность, человеческая плоть, несмотря на ее слабости и желания, была подчинена воле Небесного Отца — Бога. С помощью Небесного Отца, Которому Он непрестанно молился, Христос побеждал искушения врага душ человеческих. Дух Божий укреплял Его в искушениях и вел тем путем, который предназначил Ему Небесный Отец, — путем, ведущим на Голгофу, где Ему должно будет пострадать и в обычном, человеческом, слабом теле вкусить самую тяжкую боль людских страданий, взять на Себя грех всего мира и исполнить великую Божью миссию спасения.

Он взял на Себя все наши слабости и грехи. Он спас нас от них через Свою смерть на кресте. И Бог воскресил Христа для того, чтобы дать уверовашим в Него новую жизнь. Слава Ему и аллилуйя во веки!

Эрнест Бруггер