Евгений Перфилов еще в подростковом возрасте попал под виляние «плохих» компаний, и быстро стал наркоманом. Но туберкулез поставил его перед самым главным выбором: жить или умереть. Смотрите в новом выпуске программы «Выбор» свидетельство Евгения.
Опубликовано 07.11.2017 07:48
Евгений Перфилов еще в подростковом возрасте попал под виляние «плохих» компаний, и быстро стал наркоманом. Но туберкулез поставил его перед самым главным выбором: жить или умереть. Смотрите в новом выпуске программы «Выбор» свидетельство Евгения.
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