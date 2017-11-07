Евгений Перфилов еще в подростковом возрасте попал под виляние «плохих» компаний, и быстро стал наркоманом. Но туберкулез поставил его перед самым главным выбором: жить или умереть. Смотрите в новом выпуске программы «Выбор» свидетельство Евгения.

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