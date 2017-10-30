В новом выпуске передачи «Выбор» смотрите свидетельство Ильи Кононова. В прошлом он мог выбирать только между могилой и тюрьмой, а сегодня Илья стремится служить Богу, своей семье, заключенным и многим другим!

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