В новом выпуске передачи «Выбор» смотрите свидетельство Ильи Кононова. В прошлом он мог выбирать только между могилой и тюрьмой, а сегодня Илья стремится служить Богу, своей семье, заключенным и многим другим!
Опубликовано 30.10.2017 13:10
В новом выпуске передачи «Выбор» смотрите свидетельство Ильи Кононова. В прошлом он мог выбирать только между могилой и тюрьмой, а сегодня Илья стремится служить Богу, своей семье, заключенным и многим другим!
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