Аудио-видео программыВыбор"Выбор" в гостях Илья Кононов

"Выбор" в гостях Илья Кононов

Опубликовано 30.10.2017 13:10

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В новом выпуске передачи «Выбор» смотрите свидетельство Ильи Кононова. В прошлом он мог выбирать только между могилой и тюрьмой, а сегодня Илья стремится служить Богу, своей семье, заключенным и многим другим!

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