"Величайший грех человека – это не ненависть, а равнодушие к своим братьям" (Мать Тереза) Наталья уже 7 лет служит в реабилитационном центре вместе с мужем и помогает многим зависимым людям, таким, какой она сама была в прошлом.

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