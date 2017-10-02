Аудио-видео программыВыбор"Выбор" в гостях Наталья Макарова

"Выбор" в гостях Наталья Макарова

Опубликовано 02.10.2017 08:22

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"Величайший грех человека – это не ненависть, а равнодушие к своим братьям" (Мать Тереза) Наталья уже 7 лет служит в реабилитационном центре вместе с мужем и помогает многим зависимым людям, таким, какой она сама была в прошлом.

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