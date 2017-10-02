"Величайший грех человека – это не ненависть, а равнодушие к своим братьям" (Мать Тереза) Наталья уже 7 лет служит в реабилитационном центре вместе с мужем и помогает многим зависимым людям, таким, какой она сама была в прошлом.
Опубликовано 02.10.2017 08:22
"Величайший грех человека – это не ненависть, а равнодушие к своим братьям" (Мать Тереза) Наталья уже 7 лет служит в реабилитационном центре вместе с мужем и помогает многим зависимым людям, таким, какой она сама была в прошлом.
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