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Программа "Выбор" - Алексей Новиков

Опубликовано 18.09.2017 13:17

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В гостях передачи «Выбор» пастор церкви «Страна свободы» Алексей Новиков рассказывает о своем обращении к Богу, и о служении центров духовной и социальной реабилитации, где многие нарко- и алкозависимые примирились с Богом и обрели спасение.

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