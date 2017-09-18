В гостях передачи «Выбор» пастор церкви «Страна свободы» Алексей Новиков рассказывает о своем обращении к Богу, и о служении центров духовной и социальной реабилитации, где многие нарко- и алкозависимые примирились с Богом и обрели спасение.
Опубликовано 18.09.2017 13:17
В гостях передачи «Выбор» пастор церкви «Страна свободы» Алексей Новиков рассказывает о своем обращении к Богу, и о служении центров духовной и социальной реабилитации, где многие нарко- и алкозависимые примирились с Богом и обрели спасение.
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