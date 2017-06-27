В гостях передачи «Выбор» Денис Семенов, бывший зависимый, который сегодня является успешным христианским служителем. Еще одно свидетельство о том, что всякая зависимость – духовная проблема и разрешить ее может только Бог!
Опубликовано 27.06.2017 08:54
В гостях передачи «Выбор» Денис Семенов, бывший зависимый, который сегодня является успешным христианским служителем. Еще одно свидетельство о том, что всякая зависимость – духовная проблема и разрешить ее может только Бог!
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