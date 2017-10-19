О миссии Русское Христианское Радио

РУССКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ РАДИО единственной и вседостаточной целью своего служения видит провозглашение ЕВАНГЕЛИЯ Иисуса Христа в России. Господь позволил нам, на протяжении долгого времени (с 1946 года), возвещать о Спасителе мира – Иисусе Христе посредством радио. Тысячи христиан в нашей стране (пожалуй, только Господь сможет назвать точное число спасенных душ) обрели спасительную веру благодаря служению брата Ярла Николаевича Пейсти. Ныне, в силу изменившихся обстоятельств, РУССКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ РАДИО не имеет возможности выходить в эфир на центральных российских радиоканалах. Однако, мы готовы послужить нашим братьям и сестрам, которые желают рассказать людям Благую Весть. Для этого мы  представляем вам АРХИВ радиопрограмм.  Здесь вы найдете разнообразные радиопрограммы, которые помогут вам в служении евангелизации. далее>>

НовостиЖурнал "Путь веры" 1948года (июнь)
Категория: Новости

Журнал "Путь веры" 1948года (июнь)

Опубликовано 19.10.2017 13:45

 Журнал (pdf) "Путь веры" июнь 1948

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