О миссии Русское Христианское Радио

РУССКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ РАДИО единственной и вседостаточной целью своего служения видит провозглашение ЕВАНГЕЛИЯ Иисуса Христа в России. Господь позволил нам, на протяжении долгого времени (с 1946 года), возвещать о Спасителе мира – Иисусе Христе посредством радио. Тысячи христиан в нашей стране (пожалуй, только Господь сможет назвать точное число спасенных душ) обрели спасительную веру благодаря служению брата Ярла Николаевича Пейсти. Ныне, в силу изменившихся обстоятельств, РУССКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ РАДИО не имеет возможности выходить в эфир на центральных российских радиоканалах. Однако, мы готовы послужить нашим братьям и сестрам, которые желают рассказать людям Благую Весть. Для этого мы представляем вам АРХИВ радиопрограмм. Здесь вы найдете разнообразные радиопрограммы, которые помогут вам в служении евангелизации. далее>>